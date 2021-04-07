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    Терзич: Это был матч равных соперников, но исходом мы разочарованы

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    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал результат выездного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).

    Эдин Терзич
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    Эдин Терзич

    На 84-й минуте гол Марко Ройса сравнял счет в матче, но на 90-й минуте немецкий клуб пропустив второй мяч.

    «Мы знали, что соперники будут часто и подолгу контролировать мяч. Хотели попытаться определить, где именно они будут это делать, что нам в результате не очень хорошо удалось.

    Количество их голевых моментов мы свели к минимуму и при этом сами угрожали чужим воротам, когда продвигались с мячом вперед.

    Это был матч равных соперников, так что его конечным исходом мы разочарованы», — сказал тренер в интервью DAZN.

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