Терзич: Это был матч равных соперников, но исходом мы разочарованы

Главный тренер дортмундской «Боруссии»прокомментировал результат выездного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против(1:2).

На 84-й минуте гол Марко Ройса сравнял счет в матче, но на 90-й минуте немецкий клуб пропустив второй мяч.

«Мы знали, что соперники будут часто и подолгу контролировать мяч. Хотели попытаться определить, где именно они будут это делать, что нам в результате не очень хорошо удалось.

Количество их голевых моментов мы свели к минимуму и при этом сами угрожали чужим воротам, когда продвигались с мячом вперед.

Это был матч равных соперников, так что его конечным исходом мы разочарованы», — сказал тренер в интервью DAZN.