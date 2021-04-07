Терзич: Это был матч равных соперников, но исходом мы разочарованы

Эдин Терзич Фото: globallookpress.com
На 84-й минуте гол Марко Ройса сравнял счет в матче, но на 90-й минуте немецкий клуб пропустив второй мяч.
«Мы знали, что соперники будут часто и подолгу контролировать мяч. Хотели попытаться определить, где именно они будут это делать, что нам в результате не очень хорошо удалось.
Количество их голевых моментов мы свели к минимуму и при этом сами угрожали чужим воротам, когда продвигались с мячом вперед.
Это был матч равных соперников, так что его конечным исходом мы разочарованы», — сказал тренер в интервью DAZN.