Смолов сыграет в атаке «Локо» против «Сочи»

Стали известны стартовые составына четвертьфинальный матч Кубка России.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Маммана, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный.

Запасные: Н. Заболотный, Маргасов, Прохин, Набиуллин, Пруцев, Барсов, Руденко, Варданян, Дуганджич.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Мухин, Крыховяк, Смолов, Лисакович.

Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Лысцов, Сильянов, Мурило, Баринов, Миранчук, Магкеев, Титков, Эдер, Камано.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Сочи». Коэффициент на его победу — 2.80, на успех «Локомотива» — 3.12, на ничью — 3.57. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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