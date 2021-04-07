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    Сочи — Локомотив прямая трансляция 07.04.2021, смотреть онлайн

    Сочи — Локомотив: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Футбол Кубок России Футбол России Сочи Локомотив
    В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Сочи» — «Локомотив» в плей-офф Кубка России по футболу.

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    Последний матч между собой: «Локомотив» — «Сочи» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сочи» — «Локомотив» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Локомотив»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сочи — Локомотив.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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