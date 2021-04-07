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    Шварц назвал «Динамо» фаворитом встречи с «Крыльями»

    Футбол Динамо Крылья Советов Кубок России Футбол России
    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов».

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «Мы ждем интересную игру. "Крылья Советов" — хорошая молодая команда с индивидуально сильными футболистами в группе атаки.

    Не секрет, что в данном противостоянии "Динамо" является фаворитом, но силу нужно показывать на поле, доказывать свою состоятельность именно там.

    "Крылья" соответствуют уровню Премьер-лиги, я посмотрел достаточно много матчей, у меня есть представление об этой команде. С нашей стороны важно будет показать наши лучшие качества», — цитирует Шварца пресс-служба «Динамо».

    Матч «Крылья Советов» — «Динамо» состоится в четверг, 8 апреля, и начнется в 17:30 по московскому времени.

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