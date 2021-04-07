Шварц назвал «Динамо» фаворитом встречи с «Крыльями»

Главный тренер «Динамо»поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов».

«Мы ждем интересную игру. "Крылья Советов" — хорошая молодая команда с индивидуально сильными футболистами в группе атаки.

Не секрет, что в данном противостоянии "Динамо" является фаворитом, но силу нужно показывать на поле, доказывать свою состоятельность именно там.

"Крылья" соответствуют уровню Премьер-лиги, я посмотрел достаточно много матчей, у меня есть представление об этой команде. С нашей стороны важно будет показать наши лучшие качества», — цитирует Шварца пресс-служба «Динамо».

Матч «Крылья Советов» — «Динамо» состоится в четверг, 8 апреля, и начнется в 17:30 по московскому времени.