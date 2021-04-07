ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Ливерпуль»Дежавю в Мадриде. Винисиус наказал «Ливерпуль» за ошибки в обороне
  • 23:52
    • «Манчестер Сити» вырвал победу у дортмундской «Боруссии»
  • 23:52
    • Дубль Винисиуса принес «Реалу» победу над «Ливерпулем»
  • 21:48
    • ЦСКА одержал третью победу над СКА
  • 12:39
    • Гончаренко — новый главный тренер «Краснодара»
  • 22:17
    • «Вильярреал» открыл академию в Краснодаре
    Все новости спорта

    Акрон — Иртыш Омск прямая трансляция 07.04.2021, смотреть онлайн

    Акрон — Иртыш Омск: онлайн-трансляция матча начнется в 15:00

    Футбол ФНЛ Футбол России Акрон Иртыш Омск Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В 15:00 начнётся прямая трансляция матча «Акрон» — «Иртыш Омск» в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Иртыш Омск» — «Акрон» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Акрон» — «Иртыш Омск».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Акрон» и «Иртыш Омск» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» обыграет «ПСЖ» даже без Левандовски?
  • «Бавария» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
  • Первая игра в Балашихе будет голевой?
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сколько голов ждать от «Локомотива»?
  • «Сочи» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 7 апреля
  • Сегодня в 19:45
    •  2.59
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сочи — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Порту — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.87
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры