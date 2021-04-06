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    Зидан: «Ливерпуль» — команда без изъянов

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от встречи с «Ливерпулем» в первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    «Это футбол на выбывание, финал, который продлится 180 минут или больше. Мы знаем, чего ждать, но сосредоточены только на предстоящем матче, ни на чем другом. Это самая важная игра сезона, просто потому что она — следующая. О прошлом [финале 2018 года] мы не вспоминаем.

    "Ливерпуль" — команда без изъянов. У него очень мощная атака, но и в целом это крепкий соперник. "Ливерпуль" демонстрирует хороший командный футбол. У нас обоих есть травмированные, но это известная для футбола история. Сила черпается из командной игры», — цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

    Первый матч 1/4 финала между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде 6 апреля. Начало — 22:00 мск.

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