Ватцке: В противостоянии с «Сити» «Боруссия» может только победить

Ханс-Йоаким Ватцке Фото: globallookpress.com
«В этом сезоне я старался постоянно оберегать команду в сложные моменты, но не могу сделать это после поражения от "Айнтрахта".
Это был вопрос бойцовских качеств, и в этом плане команда серьезно меня подвела», — приводит слова Вацке пресс-служба УЕФА.
Ватцке считает, что в противостоянии с «Сити» его команда «может только победить».
«Если вылетим, все скажут, что это было ожидаемо, но если преподнесем сюрприз и победим, то это станет мировой сенсацией», — заявил Ватцке.