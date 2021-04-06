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    Ватцке: В противостоянии с «Сити» «Боруссия» может только победить

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    Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоаким Ватцке поделился ожиданиями от противостояния с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Ханс-Йоаким Ватцке
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    Ханс-Йоаким Ватцке

    «В этом сезоне я старался постоянно оберегать команду в сложные моменты, но не могу сделать это после поражения от "Айнтрахта".

    Это был вопрос бойцовских качеств, и в этом плане команда серьезно меня подвела», — приводит слова Вацке пресс-служба УЕФА.

    Ватцке считает, что в противостоянии с «Сити» его команда «может только победить».

    «Если вылетим, все скажут, что это было ожидаемо, но если преподнесем сюрприз и победим, то это станет мировой сенсацией», — заявил Ватцке.

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