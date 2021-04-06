Ватцке: В противостоянии с «Сити» «Боруссия» может только победить

Генеральный директор «Боруссии»поделился ожиданиями от противостояния св 1/4 финала Лиги чемпионов.

«В этом сезоне я старался постоянно оберегать команду в сложные моменты, но не могу сделать это после поражения от "Айнтрахта".

Это был вопрос бойцовских качеств, и в этом плане команда серьезно меня подвела», — приводит слова Вацке пресс-служба УЕФА.

Ватцке считает, что в противостоянии с «Сити» его команда «может только победить».

«Если вылетим, все скажут, что это было ожидаемо, но если преподнесем сюрприз и победим, то это станет мировой сенсацией», — заявил Ватцке.