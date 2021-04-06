Тренер «Боруссии» Д назвал «Ман Сити» самой сильной командой мира

Главный тренер дортмундскойподелился ожиданиями о предстоящей игре св 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы разочарованы своей игрой в субботу. Критика, которую нам надо сейчас принять, полностью заслужена. Но принимать ее следует без негатива. У нас есть класс, и сейчас необходимо его показать.

"Сити" — это самая сильная команда мира прямо сейчас, невероятно классная команда. Перед нами интересная задача — необходимо показать свой лучший футбол в обоих матчах.

"Сити" завтра будет подолгу владеть мячом, с этим надо смириться. Они любят загонять соперника и таким образом освободить пространство. Когда мяч будет у нас, надо будет включаться. В таких ситуациях остановить нас тяжело», — цитирует Терзича официальный сайт УЕФА.

Матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д состоится во вторник, 6 апреля. Начало встречи в 22:00 по мск.