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    Манчестер Сити — Боруссия Д: смотреть онлайн трансляцию 06.04.2021

    Манчестер Сити — Боруссия Д: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Лига чемпионов Манчестер Сити Боруссия Д Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Манчестер Сити» — «Боруссия Д» в четвертьфинале ЛЧ.

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    Последний матч между собой: «Манчестер Сити» — «Боруссия Д» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Боруссия Д». Коэффициент ставки — 2.34.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

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    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Манчестер Сити»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Боруссия Д.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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