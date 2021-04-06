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    Марез выйдет в стартовом составе «МанСити» на матч с «Боруссией»

    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали стартовые составы «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссии» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Рияд Марез
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    Рияд Марез

    Встреча пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Р. Диаш, Канселу, Уолкер, Родри, Фоден, Гюндоган, Де Брейне, Б. Силва, Марез.

    «Боруссия» Д: Хитц, Морей, Геррейру, Аканджи, Эмре Джан, Хуммельс, Дахуд, Кнауфф, Беллингхэм, Ройс, Холанд.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Манчестер Сити». Коэффициент на его победу — 1.36, на успех «Боруссии» — 10.50, на ничью — 6.20. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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