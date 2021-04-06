Флик: Иметь в рамке вратаря мирового класса — это преимущество «Баварии»

Главный тренер «Баварии»высказал мнение о противостоянии св 1/4 финала Лиги чемпионов.

В прошлом розыгрыше турнира команды встречались в финале — мюнхенцы победили со счетом 1:0.

«Это другой матч, у "ПСЖ" другая команда и другой тренер. Но в целом с прошлогоднего финала не так много изменилось.

Мы должны организованно сыграть, когда мяч у нас. При потере — быстро переходить в прессинг. Что касается атаки, хотим сыграть чуть увереннее и решительнее, чем против "Лейпцига".

У "ПСЖ" прочная оборона и, конечно, выдающиеся игроки впереди. Мы должны перерезать каналы доставки мяча к ним. Это также означает как можно быстрее прессинговать игрока с мячом.

В прошлом финале Мануэль [Нойер] сыграл блестяще. Будет ли это сидеть в голове у нападающих "ПСЖ"? Не знаю. Но иметь в рамке вратаря мирового класса — это наше преимущество», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» запланирована на 7 апреля. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.