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    Шупо-Мотинг: Я предпочел бы встретиться с ПСЖ в финале ЛЧ

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    Нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с ПСЖ, за который выступал с 2018 по 2020 год.

    Эрик Шупо-Мотинг
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    Эрик Шупо-Мотинг

    «Неймар и Мбаппе классные парни, с которыми весело не только на поле, но и за его пределами. У них невероятные способности. Эти игроки входят в число лучших, с кем мне приходилось играть. Они невероятно сильны.

    Нужно быть очень внимательными, играя против них. В этой команде достаточно сильных игроков. Если бы я мог выбирать, то предпочел бы встретиться с ПСЖ в финале», — цитирует Шупо-Мотинга пресс-служба клуба.

    Матч «Бавария» — ПСЖ пройдет в среду, 7 апреля, начало — в 22:00 мск. Ответная игра назначена на 13 апреля.

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