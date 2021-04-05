Талалаев: На сегодняшний день Семенов лучше Джикии и других игроков обороны в России

Главный тренер «Ахмата»рассказал о важности защитникадля грозненской команды.

«Сейчас Семенов, Пуцко, Анхель, Нижич играют более компактно. Поджимаем соперника и не боимся оставлять зоны у себя за спиной, так как наши защитники совершают больше скоростных действий на свободных пространствах.

Раньше за игру они делали 500 метров, а теперь Семенов возвращается из сборной, где делает под 800-900. Пуцко тоже подходит к отметке в 500 метров скоростной работы. Это те самые спринты и рывки, о которых говорит Черчесов.

Помните, как писали, что у меня конфликт с Семеновым? Но никакого конфликта не было. Просто я в рабоче-крестьянской форме обрисовал ему то, что хочу видеть и получил ответ. Это была работа на сборах.

Сейчас Андрей лидер сборной по передачам и обрезам соперника после них. На сегодняшний день Семенов играет лучше Джикии и других игроков обороны в России», — приводит слова Талалаева журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.