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    Талалаев: На сегодняшний день Семенов лучше Джикии и других игроков обороны в России

    Футбол Ахмат Сборная России Футбол России
    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о важности защитника Андрея Семенова для грозненской команды.

    Андрей Семенов
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    Андрей Семенов

    «Сейчас Семенов, Пуцко, Анхель, Нижич играют более компактно. Поджимаем соперника и не боимся оставлять зоны у себя за спиной, так как наши защитники совершают больше скоростных действий на свободных пространствах.

    Раньше за игру они делали 500 метров, а теперь Семенов возвращается из сборной, где делает под 800-900. Пуцко тоже подходит к отметке в 500 метров скоростной работы. Это те самые спринты и рывки, о которых говорит Черчесов.

    Помните, как писали, что у меня конфликт с Семеновым? Но никакого конфликта не было. Просто я в рабоче-крестьянской форме обрисовал ему то, что хочу видеть и получил ответ. Это была работа на сборах.

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    • Сейчас Андрей лидер сборной по передачам и обрезам соперника после них. На сегодняшний день Семенов играет лучше Джикии и других игроков обороны в России», — приводит слова Талалаева журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

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