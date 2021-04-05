Начо: Мы в отличной форме, настрой позитивный

Защитник «Реала»дал комментарий по поводу предстоящего матча с «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы хорошо играем как в четыре защитника, так и в пять. Мы в отличной форме, настрой позитивный. Схема не имеет значения, мы просто хотим добиться хорошего результата перед ответным матчем.

Я в этом сезоне показывают свой лучший футбол. Я счастлив и чувствую себя важным игроком этой команды, давно такого не ощущал. Надеюсь, смогу продолжить играть с той же уверенностью», — цитирует Начо пресс-служба УЕФА.

Игра состоится 6 апреля в 22:00 по московскому времени.