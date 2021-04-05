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    Кызыл-Жар — Шахтер Караганда: смотреть онлайн трансляцию 05.04.2021

    Кызыл-Жар — Шахтер Караганда: онлайн-трансляция матча начнется в 12:00

    Футбол
    В 12:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Кызыл-Жар» — «Шахтер Караганда» в чемпионате Казахстана по футболу.

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    Последний матч между собой: «Шахтер Караганда» — «Кызыл-Жар» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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