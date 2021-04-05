Клопп: Слышал, все говорят, что «Реал» — фаворит. Здорово!

высказался о предстоящем поединке «Ливерпуля» в 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Моя мотивация на самом высоком уровне, потому что мы хотим выйти в следующий раунд. Это не имеет ничего общего с финалом 2018 года. Если бы кто-то спросил меня через месяц после финала, пригласил ли бы я Серхио Рамоса на свой юбилей — нет. Но сейчас... Это было очень давно.

Мы тут не для мести. Но было бы здорово пройти в следующий раунд.

Слышал, все говорят, что "Реал" — фаворит. Здорово! У нас нет проблем с ролью претендента», — цитирует Клоппа Sky Sports.

Матч состоится 6 апреля в Мадриде. Предлагаем почитать прогноз на матч «Реал» — «Ливерпуль», который есть на нашем сайте.