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    Игнатьев: Главная задача «Краснодара» — взять игроков в оборону

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    Известный российский специалист Борис Игнатьев поделился мнением об отставке Мурада Мусаева с поста главного тренера «Краснодара».

    Борис Игнатьев
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    Борис Игнатьев

    Мусаев покинул «Краснодар» после разгромного поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре чемпионата России.

    «Убежден, что Сергей Галицкий делал все так, как было нужно для реализации проекта. Он верил в Мусаева и понимал, что многое зависит не от него. Ведь было очевидно, что в команде нет баланса. Если средняя линия и атака как-то сформирована, то в обороне нет никого. О чем можно говорить, если Ионов играет крайнего защитника? Они понимали, что в данной ситуации сложно что-то изменить в лучшую сторону и надо ждать, когда футболисты поправятся, либо появится возможность кого-то приобрести. Я считаю, что руководство всегда своевременно увольняет тренера. А если оно ошибается, то нам это неизвестно, потому что мы не находимся в центре событий.

    Руководители клуба провели хорошую работу в плане селекции. Мы видели команду, которая мыслит одинаково. Она играла в хороший, сложный для соперника футбол. Главное, что подбор игроков был стилевой.

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    • В футболе необходима ротация. Когда люди начинают понимать, что они не растут, что их ничего не тащит вверх, нужно провести ротацию. "Краснодар" проведет ее безошибочно, потому что знает предмет. Главная задача — взять игроков в оборону. Без фундамента стоить команду невозможно.

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    • Я вижу, что есть многие игроки с определенным уровнем мастерства, и им хочется быть наверху, но не все получается. А сейчас нет мотивации, чтобы разбудить себя на подвиги. Думаю, что кто-то уйдет, но масштабной реорганизации жду только в оборонительных редутах», — приводит слова Игнатьева Eurofootball.

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