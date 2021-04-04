Шалимов: Думаю, Гончаренко сейчас номер один в списке Галицкого

Бывший главный тренер «Краснодара»считает, что команду снова возглавит русскоговорящий специалист.

Мурад Мусаев покинул пост главного тренера «Краснодара» 3 апреля после разгромного поражения от «Ахмата» (0:5).

«Насколько я знаю Галицкого, иностранец исключен. Главный тренер живет в двух минутах от него, постоянные прогулки вечером, ему нужно общение. При мне было так, не думаю, что что-то поменялось.

Думаю, Гончаренко в списке номер один сейчас, либо клуб найдет такого тренера, как Кононов, которого тогда никто не знал.

Но в случае с Гончаренко может быть такой момент: Галицкий может не взять тренера, уволенного из ЦСКА. Так что, думаю, Виктор Михайлович там не один в списке», — приводит слова Шалимова «Чемпионат».