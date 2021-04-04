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    Шалимов: Мусаев убитый, поэтому не стали его уговаривать

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    Российский специалист Игорь Шалимов прокомментировал отставку Мурада Мусаева с поста главного тренера «Краснодара».

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    «Мусаев ушел сам. Если мы берем этот момент, то сам Галицкий не увольнял бы его до конца сезона. Думаю, клуб даже не искал никакого нового тренера. "Краснодар" явно не собирался убирать наставника. Хотели дойти до конца сезона, в еврокубки они все равно не попадают. Травм было много, у Мусаева были заслуги, но так случилось.

    Сейчас два варианта: либо до конца сезона будет тренер в качестве и.о., либо будут искать тренера на постоянной основе, который ничего на шесть игр не поменяет.

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    • Рассчитываю, что они могут попасть в Лигу Европы? Я в это не верю, народ в верхней части таблице нормально себя ощущает. Мусаев убитый, поэтому не стали его уговаривать. Галицкий посмотрел и все понял. Мурад сдался. Он мог дойти до конца, но он все понимал. Видимо, ему было стыдно смотреть в глаза Галицкому. Сказал: Я больше не могу, избавьте меня от мучений», — приводит слова Шалимова «Чемпионат».

    Напомним, Шалимов возглавлял «Краснодар» с 2016 по 2018 год.

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