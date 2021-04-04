«Краснодар» подтвердил отставку Мусаева

Руководствоприняло заявление главного тренераоб отставке.

Мусаев решил покинуть свой пост после крупного поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре РПЛ.

«После матча с "Ахматом" главный тренер "Краснодар" Мурад Мусаев подал заявление об отставке по собственному желанию. Руководство клуба пошло навстречу его решению. Имя нового главного тренера "быков" будет объявлено в ближайшие дни», — говорится в сообщении на официальном сайте «Краснодара».

Под руководством Мусаева «Краснодар» дважды выигрывал бронзовые медали РПЛ и впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов.