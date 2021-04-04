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    «Краснодар» подтвердил отставку Мусаева

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    Руководство «Краснодара» приняло заявление главного тренера Мурада Мусаева об отставке.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    Мусаев решил покинуть свой пост после крупного поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре РПЛ.

    «После матча с "Ахматом" главный тренер "Краснодар" Мурад Мусаев подал заявление об отставке по собственному желанию. Руководство клуба пошло навстречу его решению. Имя нового главного тренера "быков" будет объявлено в ближайшие дни», — говорится в сообщении на официальном сайте «Краснодара».

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