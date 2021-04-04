Моуринью: Я разочарован. Нам нужно было выиграть этот матч

Главный тренер «Тоттенхэма»прокомментировал ничью в матче 30 тура АПЛ с «Ньюкаслом» (2:2).

«Я разочарован. Нам нужно было выиграть этот матч, и мы приехали сюда именно за победой. Мы были близки к победе, но в то же время сами создали качели в матче, допустив так много индивидуальных ошибок в обороне. Мы весь матч давали "Ньюкаслу" шанс оставаться в игре.

Конечно, у нас было много невероятных моментов, чтобы сделать счёт 3:1 и убить интригу, но сразу после одного из 100-процентных моментов мы пропустили решающий мяч.

Глядя на второй гол, это легко понять, потому что есть три разных момента — навес, мяч на дальней штанге, где соперник выигрывает борьбу за него, а затем мяч оказывается перед воротами, где наши два центральных защитника потеряли футболиста соперника. Вы тоже можете легко проанализировать этот момент и понять, что я имею ввиду», — цитирует португальца BBC.