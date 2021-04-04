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    Аршавин: Ситуация в «Краснодаре» похожа на старую разваленную деревянную телегу

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    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о проблемах «Краснодара».

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    В воскресенье, на следующий день после крупного поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре РПЛ, руководство «Краснодара» приняло отставку главного тренера команды Мурада Мусаева.

    «Ситуация в "Краснодаре" похожа на старую разваленную деревянную телегу. Всё вроде красиво строилось и развалилось в один сезон. Не видно концепции того, что играют свои воспитанники. Легионеры не всегда показывают тот уровень, который хочется. От этого получаются неразбериха и растерянность. Непонятная ситуация с вратарем в начале весенней части. Сегодня это всё сложилось воедино.

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    • Мусаеву, наверное, не стоило получать лицензию. Без нее результаты были лучше. Пропала стройность, все сами по себе, оборона трещит по швам. Появился Сафонов, и казалось, что вратарская проблема уйдет. Но 5 голов больно сказываются по уверенности голкипера. Матвею дальше надо продолжать работать и возвращаться в ту форму, которая у него есть. Конечно, он надеялся не так вернуться. Через 15 лет он будет вспоминать этот досадный поединок. Но сегодня у всех присутствует горечь», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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