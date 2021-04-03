ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Нью-Джерси» — «Вашингтон»НХЛ. Победный гол Орлова, передача Тарасенко и дебютная шайба Волкова
  • 06:55
    • Рублев не смог пробиться в финал турнира в Майами
  • 22:11
    • ЦСКА уверенно победил «Химки» в Евролиге
  • 21:50
    • ЦСКА всухую обыграл СКА в первом матче финальной серии Запада
  • 20:40
    • Верратти снова заразился коронавирусом и не сыграет с «Баварией» в ЛЧ
  • 18:51
    • ЦСКА заявил Ивицу Олича
    Все новости спорта

    Велес — Енисей: смотреть онлайн трансляцию 03.04.2021

    Велес — Енисей: онлайн-трансляция матча начнется в 14:00

    Футбол ФНЛ Футбол России Велес Енисей Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В 14:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Велес» — «Енисей» в очередном туре ФНЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Енисей» — «Велес» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Енисей»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Велес — Енисей.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Чтобы следить за ходом матча было еще интереснее, букмекерская контора «Олимп» делает специально для вас супер-предложение: бесплатная ставка 500 рублей просто за регистрацию.

    Все, что нужно сделать: зарегистрироваться, пройти идентификацию (таковы законы в РФ, но это не сложно — не придется даже выходить из дома), и получить свой фрибет, который можно свободно ставить на любые матчи, в т.ч. и на Велес — Енисей.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Скажется ли отсутствие Левандовски на результативности «Баварии»?
  • «РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Локо» удержится на третьей строке
  • «Ротор» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Справится ли «Торино» с обескровленным «Ювентусом»?
  • «Торино» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.98
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ротор — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Торино — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.34
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Болонья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры