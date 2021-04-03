Слуцкий: С «Сочи» был матч был равных возможностей

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги победного матча 24-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0).

«Очень тяжелая игра, преимущество переходило от одной команды к другой. То большими кусками, по пять минут, "Сочи" больше контролировал мяч, то нам удавалось это делать.

Я уже говорил, что "Сочи" — одна из самых организованных команд лиги. Они сегодня это подтвердили, поэтому матч был равных возможностей. Очень рад, что в этой ситуации мы склонили чашу весов в свою сторону.

Отсутствие Хвичи в стартовом составе обусловлено усталостью после игр в сборной, иных причин не было. Почему Макаров появился на поле с самого начала игры? Потому что Макаров прилетел почти на сутки раньше, чем Кварацхелия.

Он уже на следующий день после игры сборной в 10 утра был на базе, прошел все восстановительные процедуры. И три матча, которые сыграл Макаров, он сыграл все-таки в одном месте, не летал.

А Кварацхелия только вчера появился на базе, очень много летал. То есть он был в несколько иной ситуации, нежели Макаров.

У команды появилась зависимость от Хвичи? Нет, конечно. У нас Деспот забил 11 мячей, 6 мячей забил Макаров. У нас статистика распределена равномерно плюс минус между всеми игроками группы атаки.

Понятно, что любой из них для нас важен, но когда не было Деспотовича, мы говорим о деспотозависимости, когда нет Квары, мы говорим о зависимости от него.

Да, безусловно, у нас есть группа игроков, которых сложнее поменять, но наверно одного такого игрока точно нет», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.