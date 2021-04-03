Рибалта покинет «Зенит» в апреле

Спортивный директор «Зенита»в ближайшее время покинет петербургскую команду.

Ранее в СМИ появилась информация, что испанским специалистом интересуется «Парма».

«Информация соответствует действительности. Контракт Рибалты заканчивается в конце этого сезона, но он попросил отпустить его раньше — в апреле.

Что касается позиции спортивного директора, то в "Зените" есть понимание, как будет развиваться спортивный блок в будущем. Имя следующего главы спортивного департамента вы скоро узнаете», — рассказал пресс-секретарь клуба Антон Макаренко «Чемпионату».

40-летний Рибалта работает спортивным директором «Зенита» с лета 2018 года. Контракт с российским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.

После 23 туров Тинькофф РПЛ петербургский клуб лидирует в таблице, набрав 48 очков.