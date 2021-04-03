Мусаев: У «Краснодара» нет командного духа, нет единения

Главный тренер «Краснодара»прокомментировал поражение со счетом 0:5 отв домашнем матче 24-го тура РПЛ.

«С нами подобное происходит не первый матч. Есть проблемы с психологией. Нет командного духа, нет единения.

В простых ситуациях пропускаем мячи, усложняем себе жизнь. Это проблема тренера, я за это отвечаю. Соперник сегодня был лучше во всех компонентах и заслуженно добился победы.

Возможно, проблемы в головах. Потому что уровень нашего мастерства достаточно высок.

По подготовке к сопернику мы увидели то, что и ожидали. Вопрос, почему мы это не делаем. Вопрос в голове и в том, что внутри команды.

После таких игр эмоции должны оставаться на поле, чтобы такие результаты больше не происходили. После игры что размахивать кулаками? Эмоции надо было оставлять на поле», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч Премьер».