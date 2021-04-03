Мусаев: У «Краснодара» нет командного духа, нет единения

Мурад Мусаев Фото: globallookpress.com
«С нами подобное происходит не первый матч. Есть проблемы с психологией. Нет командного духа, нет единения.
В простых ситуациях пропускаем мячи, усложняем себе жизнь. Это проблема тренера, я за это отвечаю. Соперник сегодня был лучше во всех компонентах и заслуженно добился победы.
Возможно, проблемы в головах. Потому что уровень нашего мастерства достаточно высок.
По подготовке к сопернику мы увидели то, что и ожидали. Вопрос, почему мы это не делаем. Вопрос в голове и в том, что внутри команды.
После таких игр эмоции должны оставаться на поле, чтобы такие результаты больше не происходили. После игры что размахивать кулаками? Эмоции надо было оставлять на поле», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч Премьер».