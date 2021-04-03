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    • Мусаев: У «Краснодара» нет командного духа, нет единения
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    Мусаев: У «Краснодара» нет командного духа, нет единения

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение со счетом 0:5 от «Ахмата» в домашнем матче 24-го тура РПЛ.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «С нами подобное происходит не первый матч. Есть проблемы с психологией. Нет командного духа, нет единения.

    В простых ситуациях пропускаем мячи, усложняем себе жизнь. Это проблема тренера, я за это отвечаю. Соперник сегодня был лучше во всех компонентах и заслуженно добился победы.

    Возможно, проблемы в головах. Потому что уровень нашего мастерства достаточно высок.

    По подготовке к сопернику мы увидели то, что и ожидали. Вопрос, почему мы это не делаем. Вопрос в голове и в том, что внутри команды.

    После таких игр эмоции должны оставаться на поле, чтобы такие результаты больше не происходили. После игры что размахивать кулаками? Эмоции надо было оставлять на поле», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

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