Челси — Вест Бромвич: смотреть онлайн трансляцию 03.04.2021

В 14:30 начнётся прямая трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Вест Бромвич» — «Челси» 3:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Челси»).

Календарь и таблица АПЛ

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Вест Бромвич» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.205.

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