Соу: Мне нравится работать с Карпиным, у него всегда есть чему научиться

Нападающий «Ростова»рассказал о том, как относится к главному тренеру команды

Напомним, Соу выступает в «Ростове» с 16 февраля на правах аренды из софийского ЦСКА.

«Очень большая личность. Мне нравится с ним работать. У него всегда есть чему научиться — на каждой тренировке он дает нам много знаний.

Он сильный мотиватор. Старается придать мне уверенности. С первого дня в "Ростове" понял, что у него тяжелые тренировки, но мне это нравится.

Стараюсь прогрессировать на каждом занятии, держать себя в превосходной форме. Карпин дает возможность развиваться.

Карпин называл Шомуродова, который сейчас играет в "Дженоа", кривоногим? Не знал об этом. Но он всё время шутит, говорит мне, какой я сильный.

Я встречал очень много тренеров, особенно в Италии. Но для меня на данный момент лучший — Карпин. Я очень многому у него учусь.

Он отличный человек, постоянно помогает и подсказывает мне. И что еще очень важно для меня — мы постоянно общаемся с тренером.

Я рад, что у нас есть контакт с Карпиным и на поле, и за его пределами», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

26-летний гамбийский футболист принял участие в 5 матчах за «Ростов», в которых забил 3 мяча.