Семак рассказал о готовности Малкома и Дриусси сыграть против «Химок»

Главный тренер «Зенита»ответил на вопросы журналистов перед матчем 24-го тура РПЛ с «Химками».

«Я думаю, минусов от двухнедельной паузы больше. Какая-то группа футболистов осталась без полноценной игровой практики, другая группа наоборот провела очень много матчей, поэтому сейчас нам очень важно определить, кто в каком состоянии находится для того, чтобы сделать правильный выбор и максимально ответственно подготовиться к предстоящему матчу.

У игроков сборных есть определенные микроповреждения. У нас было два дня выходных для тех игроков, которые провели несколько матчей, а те, кто играл не так много, начали работу вчера. Есть вопросы по некоторым игрокам, но я надеюсь, что ничего серьезного нет и все должны готовиться к матчу.

Малком и Себастьян Дриусси работают в общей группе. Дриусси работает с определенными ограничениями, Малком — без них. Ребята потихоньку набирают форму. Думаю, Малком точно будет готов к игре, надеемся, что Дриусси — тоже.

Результаты "Химок" говорят сами за себя. Эта команда играет очень организованно, при этом у них есть игроки, которые выделяются в индивидуальном плане. "Химки" хорошо действуют в быстрых контратаках, и я думаю, не зря они набрали столько очков. Нас ждет очень сложный и серьезный матч», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».