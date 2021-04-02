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    Семак рассказал о готовности Малкома и Дриусси сыграть против «Химок»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы журналистов перед матчем 24-го тура РПЛ с «Химками».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Я думаю, минусов от двухнедельной паузы больше. Какая-то группа футболистов осталась без полноценной игровой практики, другая группа наоборот провела очень много матчей, поэтому сейчас нам очень важно определить, кто в каком состоянии находится для того, чтобы сделать правильный выбор и максимально ответственно подготовиться к предстоящему матчу.

    У игроков сборных есть определенные микроповреждения. У нас было два дня выходных для тех игроков, которые провели несколько матчей, а те, кто играл не так много, начали работу вчера. Есть вопросы по некоторым игрокам, но я надеюсь, что ничего серьезного нет и все должны готовиться к матчу.

    Малком и Себастьян Дриусси работают в общей группе. Дриусси работает с определенными ограничениями, Малком — без них. Ребята потихоньку набирают форму. Думаю, Малком точно будет готов к игре, надеемся, что Дриусси — тоже.

    Результаты "Химок" говорят сами за себя. Эта команда играет очень организованно, при этом у них есть игроки, которые выделяются в индивидуальном плане. "Химки" хорошо действуют в быстрых контратаках, и я думаю, не зря они набрали столько очков. Нас ждет очень сложный и серьезный матч», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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