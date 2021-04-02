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    Семак: Дзюба завязан на своем эмоциональном состоянии. Для него важно, чтоб был вызов

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о нападающем команды Артеме Дзюбе.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Дзюба — важный футболист для нашей команды, и он подтверждает этот статус своей игрой. Посмотрите, сколько забивают Азмун и Дзюба.

    Я не думаю, что до "Зенита" у Артема и Сердара раньше была настолько высокая и стабильная результативность. Понятно, что Артем завязан на своем эмоциональном состоянии. Для него важно, чтоб был вызов.

    Конечно, без Дзюбы игра команды изменится. Если вместо Артема будут играть нападающие схожей фактуры, как Антон Заболотный или Александр Соболев, то, возможно, игра изменится в меньшей степени, но тоже будет другой. Если в атаке окажется Мостовой, то игра будет кардинально другой.

    Естественно, без Дзюбы станет меньше навесов. Если в атаке невысокий форвард, то какой смысл в навесах? Тут уже нужны прострелы и фланговые передачи. Хотя тоже возможны варианты: в недавнем матче с Сербией форвард сборной Португалии Диогу Жота два мяча забил головой, не обладая высоким ростом. Но никто почему-то не говорит, что Португалия играет навесами!

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    • Невозможно объяснить что-то тому, кто не хочет слышать и понимать. Если человек категорически настроен и считает, что "Зенит" играет навесами, то пусть объяснит и покажет. Если условный Иванов или Петров не принимает мяч между линиями и не обыгрывает защитников один в один, то он не делает этого потому, что это не его сильные качества.

    Раньше я говорил, что мы провисаем в плане индивидуальных действий, ударов по воротам, обыгрышей, а сейчас пришли Малком и Вендел — и мы стали больше обыгрывать и бить», — сказал Семак в интервью «Спорт-Экспрессу».

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