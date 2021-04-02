Почеттино: «Бавария» — это не только Левандовский. Их настоящая сила в команде

Главный тренер «Пари Сен-Жермен»прокомментировал информацию о том, что нападающий «Баварии»не сыграет против его команды в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что польский форвард пропустит около месяца из-за травмы колена.

«У меня есть хороший пример. Когда я возглавлял "Тоттенхэм", в четвертьфинале против "Манчестер Сити" в 2019 году Гарри Кейн получил травму в первом тайме первого матча.

Без него мы играли почти час первого матча и весь второй — без нашего самого важного нападающего, как Левандовский для "Баварии". И, несмотря на это, мы вышли в полуфинал.

"Бавария" — это не только Левандовский, он фантастический игрок. Настоящая сила "Баварии" — это их состав, команда. Этот клуб обладает огромной силой», — цитирует Почеттино Sportbox со ссылкой на Le Parisien .

Матч между командами состоится состоится в среду, 7 апреля.