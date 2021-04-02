Николич: Смолов — игрок высокого уровня, никто не может сказать иного

Главный тренер «Локомотива»рассказал о работе с форвардом

«Смолов — игрок высокого уровня, никто не может сказать иного. У него есть всё: скорость, сила, удар, он качественно работает с мячом обеими ногами.

Это всё — ничто без мотивации на самом высоком уровне. Ее поиск в случаях отдельных игроков — ответственность тренера.

Мне кажется, все видели мотивацию Смолова в гостевой игре с ЦСКА (1:0), в домашней игре с "Баварией", сейчас, когда он выходит на замену и забивает. Это состояние нам вместе нужно удержать.

В "Краснодаре" Смолов дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ? Сейчас "Краснодар" всегда играет в одного нападающего, насколько я помню, при Шалимове — тоже.

"Локомотив" почти всегда играет в два. Мне кажется, Смолов способен играть при разных задачах.

Когда Федя приехал из "Сельты", он был не готов, набирал форму через игры. Набрал — получил травму. Снова набрал — новая травма, а там и зимний перерыв.

В чемпионате он забил 5 голов — это совсем не мало, учитывая количество его минут. Если он был бы здоров, возможно, было бы больше десяти», — сказал Николич Sports.ru.

На счету 31-летнего Смолова 5 голов в 15 матчах РПЛ. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2022 года.