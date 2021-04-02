ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинНХЛ. «Айлендерс» забросили 8 шайб «Вашингтону», у Капризова гол и передача в игре с «Вегасом»
  • 11:09
    • Команда Тюменской области победила в эстафете на ЧР
  • 10:54
    • Британские СМИ назвали главного претендента на Агуэро
  • 09:59
    • «Бруклин» обыграл «Шарлотт», «Клипперс» уступили «Денверу»
  • 08:11
    • Рублев обыграл Корду и вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами
    Все новости спорта

    Николич недоволен нынешним местом «Локомотива»

    Футбол Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, как переживает неудачные результаты в этом сезоне.

    Марко Николич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марко Николич

    «В начале тренерской карьеры я переживал после каждого поражения, но это очень нехорошее качество. Если тренер много переживает, он не сможет передать положительную энергию и уверенность игрокам.

    Перед матчами я сплю хорошо, после — не очень, потому что еще играет адреналин. Но на следующую тренировку ты должен приходить уже в нормальном состоянии и принимать правильные решения после неудачи.

    Единственное — наше девятое место после первой части сезона. Я не помню, был ли я когда-нибудь девятым. Такого не было даже в "Раде" — далеко не самой большой команде Сербии, — а в последние годы мои команды занимали только первые и вторые места. Я недоволен четвертым местом, а тут было девятое — не мог спокойно жить с осознанием этого.

    В начале сбора в Марбелье я сказал об этом игрокам. Они тоже были расстроены — об этом можно судить по словам клубному сайту. Так что мы поняли друг друга.

    Я и сейчас недоволен. Если не ставишь самые высокие цели, никогда их не достигнешь. Всегда можно быть лучше», — приводит слова Николича Sports.ru.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как ЦСКА начнет серию у себя дома?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Сможет ли «Уэска» набрать очки на поле «Леванте»?
  • «Леванте» — «Уэска». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Коллективы порадуют парочкой забитых мячей?
  • «Бирмингем» — «Суонси». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.83
  • Экспресс дня 2 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Леванте — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бирмингем — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.98
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Завтра в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Анахайм — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Ланс — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры