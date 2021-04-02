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    Куинз Парк Рейнджерс — Ковентри Сити прямая трансляция 02.04.2021, смотреть онлайн

    Куинз Парк Рейнджерс — Ковентри Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Куинз Парк Рейнджерс
    В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Куинз Парк Рейнджерс» — «Ковентри Сити» в английском Чемпионшипе.

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    Последний матч между собой: «Ковентри Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс» 3:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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