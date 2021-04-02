Британские СМИ назвали главного претендента на Агуэро

Серхио Агуэро Фото: globallookpress.com
Как сообщает Daily Mail, главным претендентом на аргентинского футболиста является «Челси».
Ранее сообщалось, что Агуэро хотят подписать «Барселона», «Ювентус» и миланский «Интер».
«Манчестер Сити» в конце марта официально объявил, что Агуэро покинет команду в конце сезона.
Агуэро перешел в «Манчестер Сити» из мадридского «Атлетико» летом 2011 года. В 384 матчах за клуб 32-летний аргентинец забил 257 голов, он является лучшим бомбардиром «горожан» за историю клуба.