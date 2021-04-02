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    Британские СМИ назвали главного претендента на Агуэро

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    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро решил остаться в чемпионате Англии после ухода из своего нынешнего клуба.

    Серхио Агуэро
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    Серхио Агуэро

    Как сообщает Daily Mail, главным претендентом на аргентинского футболиста является «Челси».

    Ранее сообщалось, что Агуэро хотят подписать «Барселона», «Ювентус» и миланский «Интер».

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    • «Манчестер Сити» в конце марта официально объявил, что Агуэро покинет команду в конце сезона.

    Агуэро перешел в «Манчестер Сити» из мадридского «Атлетико» летом 2011 года. В 384 матчах за клуб 32-летний аргентинец забил 257 голов, он является лучшим бомбардиром «горожан» за историю клуба.

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