Юсупов выступил против отмены лимита на легионеров

Полузащитник «Сочи»признал, что в своем время попадал в состав «Зенита» во многом благодаря лимиту.

«При Боаше это было близко к правде — я действительно играл во многом из-за лимита: иначе там нереально было пробиться. Когда в команде Хави Гарсия, Витсель и Данни, невозможно играть без лимита.

Тогда в ЛЧ у нас было 5 побед, только шестой матч проиграли. В итоге я сыграл около тридцати игр в первом сезоне — там и Лига чемпионов была, и Кубок.

А хейтерам я скажу вот что. Заметил закономерность: дилетанты к моей игре всегда относятся плохо, но почему-то тренеры всегда меня ставят и партнеры по команде обо мне хорошего мнения.

Почему? Потому что эти комментаторы мою игру не видят. Сейчас я забиваю пять голов, и не совсем футбольные люди обращают внимание только на них. Когда делаешь большой объем работы, отборы, подборы — этого не замечают.

У меня очень много предголевых пасов, но все видят только последнее. Поэтому для них сейчас у меня отличный сезон, я в порядке. Хотя, допустим, при Черчесове я был на пять голов сильнее, чем сейчас.

Когда лимит был "7+4", русским трудно было играть, особенно молодым. Нужен какой-то баланс. Но отменять его нельзя.

То, что чемпионат стал слабее — это 100%. Раньше он был гораздо сильнее, интенсивнее. Перестали приезжать сильные легионеры.

Понятное дело, что у "Зенита" было 5 побед благодаря хорошим иностранцам: Халку, Витселю, Кришито, Ломбертсу. Сейчас таких нет», — приводит слова Юсупова Sport24.