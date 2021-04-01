Семак не видит причин усиливать жесткость

Главный тренер «Зенита»ответил на претензии по поводу нехватки жесткости.

«Как можно говорить о том, что игроки снизили требования к себе, не видя тренировок? У нас же есть статистика, мы каждую тренировку отслеживаем, кто сколько бегает. Я этого не понимаю.

Зачем мне плетка? У меня достаточно жесткости тогда, когда она мне нужна. Я не собираюсь быть другим. Самое важное, что я должен делать, — выполнять задачи, поставленные передо мной. Какими методами — это уже мое личное дело.

У нас практически нет проблем с дисциплиной, не бывает конфликтов. Зачем мне плетка, если в команде рабочая атмосфера и мы добиваемся результата?», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».