ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серж ГнабриКвалификация ЧМ-2022. Сенсация в Германии, поражение России и бельгийский разгром белорусов
  • 18:21
    • НХЛ назвала тройку лучших российских игроков в марте
  • 16:36
    • Капитан «Реала» пропустит матчи с «Ливерпулем» и «Барселоной»
    Все новости спорта

    Николич: Уход Чорлуки — большая потеря для «Локомотива»

    Футбол Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал уход защитника Ведрана Чорлуки из своей команды после завершения нынешнего сезона.

    Марко Николич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марко Николич

    В среду, 31 марта, капитан «Локомотива» объявил об уходе из московского клуба после девяти сезонов.

    «Не удивлен его решению, мы на контакте с ним каждый день. У меня хорошие отношения с Ведраном, я знал о его решении, мне очень жаль.

    Нет сомнений, что он может еще два года играть на высоком уровне. Конечно, это усложняет мою работу.

    Он выдающийся человек и выдающийся футболист, конечно, я не рад этой новости и будет него будет непросто.

    Безусловно, для "Локомотива" это большая потеря», — рассказал главный тренер «Локомотива» в интервью для Germanijak.hr .

    Чорлука перешел в московский клуб из «Тоттенхэма» в 2012 году. С тех пор Ведран провел в составе железнодорожников 234 матча, забив девять мячей и сделав восемь голевых передач.

    Хорватский защитник помог «Локомотиву» завоевать чемпионский титул в сезоне-2017/18, а также трижды стал обладателем Кубка России.

    Хорватская пресса сообщает, что Ведран может продолжить карьеру в загребском «Динамо».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как ЦСКА начнет серию у себя дома?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Сможет ли «Уэска» набрать очки на поле «Леванте»?
  • «Леванте» — «Уэска». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Коллективы порадуют парочкой забитых мячей?
  • «Бирмингем» — «Суонси». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.25
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Леванте — Уэска
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бирмингем — Суонси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Сарагоса — Картахена
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Оренбург
  • Футбол
  • Послезавтра в 08:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Чикаго — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Бостон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Корда — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры