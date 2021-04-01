Николич: Уход Чорлуки — большая потеря для «Локомотива»

В среду, 31 марта, капитан «Локомотива» объявил об уходе из московского клуба после девяти сезонов.
«Не удивлен его решению, мы на контакте с ним каждый день. У меня хорошие отношения с Ведраном, я знал о его решении, мне очень жаль.
Нет сомнений, что он может еще два года играть на высоком уровне. Конечно, это усложняет мою работу.
Он выдающийся человек и выдающийся футболист, конечно, я не рад этой новости и будет него будет непросто.
Безусловно, для "Локомотива" это большая потеря», — рассказал главный тренер «Локомотива» в интервью для Germanijak.hr .
Чорлука перешел в московский клуб из «Тоттенхэма» в 2012 году. С тех пор Ведран провел в составе железнодорожников 234 матча, забив девять мячей и сделав восемь голевых передач.
Хорватский защитник помог «Локомотиву» завоевать чемпионский титул в сезоне-2017/18, а также трижды стал обладателем Кубка России.
Хорватская пресса сообщает, что Ведран может продолжить карьеру в загребском «Динамо».