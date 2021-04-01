Николич: Уход Чорлуки — большая потеря для «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал уход защитника Ведрана Чорлуки из своей команды после завершения нынешнего сезона.

В среду, 31 марта, капитан «Локомотива» объявил об уходе из московского клуба после девяти сезонов.

«Не удивлен его решению, мы на контакте с ним каждый день. У меня хорошие отношения с Ведраном, я знал о его решении, мне очень жаль.

Нет сомнений, что он может еще два года играть на высоком уровне. Конечно, это усложняет мою работу.

Он выдающийся человек и выдающийся футболист, конечно, я не рад этой новости и будет него будет непросто.

Безусловно, для "Локомотива" это большая потеря», — рассказал главный тренер «Локомотива» в интервью для Germanijak.hr .

Чорлука перешел в московский клуб из «Тоттенхэма» в 2012 году. С тех пор Ведран провел в составе железнодорожников 234 матча, забив девять мячей и сделав восемь голевых передач.

Хорватский защитник помог «Локомотиву» завоевать чемпионский титул в сезоне-2017/18, а также трижды стал обладателем Кубка России.

Хорватская пресса сообщает, что Ведран может продолжить карьеру в загребском «Динамо».