РФС опросил игрока «Тамбова» Германа, он отказался от полиграфа

Полузащитник «Тамбова»был опрошен в Российском футбольном союзе (РФС), но от опроса на полиграфе он отказался, сообщает «РИА Новости»

Гендиректор «Тамбова» Ольга Коновалова 24 марта сообщила, что в клуб пришло письмо, в котором двух футболистов команды Германа и Александра Еркина вызвали в РФС для объяснений в связи с возможной игрой на тотализаторе.

«Сегодня по вызову РФС в офис организации прибыл Дмитрий Герман. Он был опрошен по различным вопросам, в том числе по играм на тотализаторе. От прохождения теста на полиграфе футболист отказался», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

Герман и Еркин пополнили состав «Тамбова» в зимнее трансферное окно. Игроки подозреваются в ставках на матчи «Тамбова» против «Краснодара» (0:4) и «Сочи» (0:5).

Оба футболиста на данный момент отстранены от работы с командой. Еркин должен дать показания в РФС в пятницу, 2 апреля.

«Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице. Безвыигрышная серия команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) составляет 12 матчей.