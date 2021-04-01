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    Агент Чорлуки рассказал, из-за кого игрок покинет «Локомотив»

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    Агент Степан Левин, представляющий интересы защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки, прокомментировал заявление игрока об уходе из клуба.

    Ведран Чорлука
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    Ведран Чорлука

    Чорлука покинет «Локомотив» по окончании сезона в качестве свободного агента.

    «Как я говорил ранее, клуб возглавили "опытные" люди, которые знают, что делают.

    Сложившаяся ситуация — результат подхода с их стороны. Вряд ли они когда-либо признают свою ошибку, для нашей стороны здесь и сейчас она очевидна.

    Вопрос не касался финансов, деталей предложения или хода переговорного процесса. Существуют принципы этики и взаимоуважения. Сейчас всем немного грустно, но поезд с перрона ушел. "Локомотиву" желаем всего самого доброго и множества побед», — приводит слова Левина «Чемпионат».

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