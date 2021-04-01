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    Бывший сотрудник «Локомотива»: Баринов рассказывал об интересе «Манчестер Сити»

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    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов входил в сферу интересов «Манчестер Сити». Об этом рассказал Кирилл Брейдо, бывший PR-директор и экс-директор по связям с общественностью московского «Локомотива».

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    «Это мой самый близкий друг в команде. Мы с Барой давно знакомы. Помню, как мы с ним в 2015-м летали с молодежкой на выезд с "Уралом". Он тогда забил шикарный гол в девятку, и только мы вдвоем переехали из отеля молодежки в отель основы. Помню, сидим с ним в столовой, и он меня спрашивает: "Кирюх, а ты бы меня поставил или…" Не помню кого. Почему-то хочу сказать, что Н’Динга, но он, кажется, позже пришел. Не суть.

    Я ответил: "Конечно, тебя, но попозже". Он тогда на поле не появился. Когда мы прилетели в Москву, у него утром была тренировка, а у меня — интервью. Мы тогда оба поехали спать в Баковку. У него еще не было своей комнаты, а мне она в принципе не полагается. Мы легли с ним на верхнем этаже в тренажерном зале. Знаешь, свет выключен, и мы, как в лагере, болтали обо всяком.

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    • Бара рассказывал про интерес со стороны "Манчестер Сити". Он тогда уже со сборной России взял и золото, и серебро на юношеском Евро. Баринов говорил, что хочет в Европу, но сначала нужно стать звездой и капитаном Локомотива», — приводит слова Баринова «Чемпионат».

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