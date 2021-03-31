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    Швейцария U21 — Португалия U21: смотреть онлайн трансляцию 31.03.2021

    Швейцария U21 — Португалия U21: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Футбол Евро-2021 U21
    В 19:00 начнётся прямая трансляция матча «Швейцария U21» — «Португалия U21» в группе D чемпионата Европы по футболу-2021 U21.

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Швейцария U21»).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Швейцария U21» — «Португалия U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Швейцария U21» — «Португалия U21».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Швейцария U21» и «Португалия U21» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и верните себе фрибетами до 3000 рублей, если ставка проиграет.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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