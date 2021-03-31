Шотландия — Фарерские острова прямая трансляция 31.03.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шотландия» — «Фарерские острова». Коэффициент ставки — 1.92.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Шотландия»).

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