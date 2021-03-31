Северная Ирландия — Болгария прямая трансляция 31.03.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав группе C европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Северная Ирландия» — «Болгария». Коэффициент ставки — 3.02.

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