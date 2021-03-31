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    Романцев рассказал, почему в ЦСКА поспешили с назначением Олича

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    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о назначении Ивицы Олича на пост наставника ЦСКА.

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    «Что касается расставания с Гончаренко, то здесь особо нечему удивляться, поскольку работа тренера — это результат. Значит, он не устраивает руководство.

    Если говорить о молодости Олича, то я начинал еще в более молодые годы. Хорошо зная характер и высочайший профессионализм президента ЦСКА Евгения Гинера, думаю, что если это его решение, то оно обдуманно и взвешенно.

    Меня здесь смущает только один момент — абсолютное отсутствие у Ивицы опыта работы с клубом. Да, он трудился в штабе сборной. Но это совсем другое, и у тренировочного процесса с клубной командой совсем другая специфика, требующая определенных навыков.

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    • Конечно, смена тренера — это всегда риск. И легче это делать, когда им все проиграно. С ЦСКА другая история — еще не все потеряно. Потому соглашусь с Валерием Газзаевым, считающим, что здесь следовало дождаться окончания сезона. Менять коней на переправе — не всегда самый мудрый ход», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

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