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    Армения — Румыния: смотреть онлайн трансляцию 31.03.2021

    Армения — Румыния: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

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    В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Армения» — «Румыния» в группе J отборочного турнира к ЧМ-2022.

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    Последний матч между собой: «Румыния» — «Армения» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Армения» — «Румыния». Коэффициент ставки — 1.67.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Румыния»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Армения — Румыния.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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