Жемалетдинов: При Николиче поменялась тактика — чаще играем через центр

«Поменялась тактика. Чаще играем через центр поля, по флангам — только через защитников. Чтобы получить мяч, игроки центра смещаются к бровке.
Плюс в команде приятная атмосфера: все друг друга поддерживают, никаких внутренних проблем.
Вне зависимости от того, запасной ты игрок или нет, — на игру настраиваются все. Каждый хочет, чтобы команда победила.
На сборах Марко сказал, что больше видит меня в роли центрального нападающего или под нападением. Я удивился, потому что позиция мне не знакома, но согласился попробовать.
Сначала было тяжело, но втянулся и мне понравилось. Я привык получать мячи с фланга, где мало игроков. А когда ты в центре, то игроки окружают со всех сторон, и ты как бы в ромбе.
Больше обычного приходится бегать в обороне, прессинговать и блокировать, отбирать мячи. Моя роль в команде кардинально изменилась», — сказал Жемалетдинов «Чемпионату».