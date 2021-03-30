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    Жемалетдинов: При Николиче поменялась тактика — чаще играем через центр

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    Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал об изменениях в команде под руководством тренера Марко Николича.

    Рифат Жемалетдинов
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    Рифат Жемалетдинов

    «Поменялась тактика. Чаще играем через центр поля, по флангам — только через защитников. Чтобы получить мяч, игроки центра смещаются к бровке.

    Плюс в команде приятная атмосфера: все друг друга поддерживают, никаких внутренних проблем.

    Вне зависимости от того, запасной ты игрок или нет, — на игру настраиваются все. Каждый хочет, чтобы команда победила.

    На сборах Марко сказал, что больше видит меня в роли центрального нападающего или под нападением. Я удивился, потому что позиция мне не знакома, но согласился попробовать.

    Сначала было тяжело, но втянулся и мне понравилось. Я привык получать мячи с фланга, где мало игроков. А когда ты в центре, то игроки окружают со всех сторон, и ты как бы в ромбе.

    Больше обычного приходится бегать в обороне, прессинговать и блокировать, отбирать мячи. Моя роль в команде кардинально изменилась», — сказал Жемалетдинов «Чемпионату».

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