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    Самошников: Характер у меня тяжелый, иногда бывает сложно адаптироваться к новому коллективу

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    Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников рассказал о сложностях с адаптацией в новом коллективе.

    Илья Самошников (слева)
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    Илья Самошников (слева)

    Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. Игрок был впервые вызван в сборную России на мартовские матчи отборочного цикла чемпионата мира-2022.

    «Характер у меня тяжелый, иногда бывает сложно быстро адаптироваться к новому коллективу. А еще я очень неуступчив.

    Если ставлю себе цель, должен обязательно ее добиться — это у меня от отца. Ни у кого еще не получалось сбить меня с пути, если я иду к поставленной цели.

    Еще не люблю конфликты — точнее, не участвую в них, особенно если понимаю, что оппонент не прав. Не вижу смысла тратить на это время и нервы — бессмысленно.

    Втягиваюсь, когда летят оскорбления в сторону родных — последний раз, правда, такое было в детской школе. Тут не могу молчать.

    В "Рубине" я адаптировался примерно полгода. Пришел в новую лигу, вокруг новые люди, никак не мог найти с ними общего языка», — приводит слова Самошникова Sport24.ru.

    Напомним, что сегодня, 30 марта сборная России проведет матч со Словакией, начало встречи — в 21:45 по московскому времени.

    На данный момент россияне занимают первую строчку в группе Н, набрав шесть очков.

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