Овчинников: Допускаю, что у Олича получится в ЦСКА

Бывший тренер ЦСКАпрокомментировал изменения в тренерском штабе «армейцев».

Главным тренером ЦСКА на прошлой неделе был назначен Ивица Олич, который заменил на этом посту Виктора Гончаренко.

«Наверное, изменения напрашивались — это касалось и меня с Онопко, и Гончаренко. Если нет стабильности в результатах, изменения должны происходить. В ЦСКА они происходили: Березуцкие вошли в тренерский штаб, большие перемены в руководстве, новый акционер.

Олич — знаковый человек для ЦСКА, болельщики его любят, это один из главных плюсов. Не всегда знания позволяют побеждать, иногда горячее сердце и мотивация на определённом отрезке могут сыграть. Олич не так давно закончил, для большинства игроков он реальная звезда. Допускаю, что у него получится. Всё покажет только время.

Его фамилия всплывала в конце 2020-го, но не в контексте главного тренера. В ЦСКА следят за бывшими игроками, было определённое общение с Элвиром Рахимичем, поэтому Олич обсуждался просто как перспективный тренер», — сказал Овчинников в интервью Sports.ru.