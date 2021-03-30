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    Месси признан лучшим игроком текущего года по версии CIES

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    Исследовательский центр CIES Football Observatory составил список лучших игроков текущего года из топ-5 лиг по итогам трех первых месяцев.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    При составлении рейтинга CIES принимал методику, которая сравнивает показатели футболистов независимо от их позиций на поле.

    Так, первоем место в этом рейтинге занимает капитан «Барселоны» Лионель Месси. Аргентинец отыграл 998 минут, а его коэффициент — 92,5 из 100.

    Второе и третье места делят Роберт Левандовский («Бавария», 1106 минут — 89,5) и Жоржиньо («Челси» 799 — 89,5). Четвертую строчку занимает защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш (1335 — 89,4), а нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал пятым (1191 — 89,3).

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